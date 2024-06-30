Роковые дебаты: почему США могут прийти к новой Гражданской войне

После прошедших на днях первых публичных дебатов кандидатов на пост президента США Дональда Трампа и Джо Байдена сложилась совершенно уникальная ситуация, при которой победитель гонки может управлять ядерной сверхдержавой либо с больничной койки, либо из тюремной камеры.
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