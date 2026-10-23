У вас есть 100 тысяч рублей в месяц на наружную рекламу в Ростове-на-Дону. Перед вами два варианта: арендовать три классических щита 3×6 или один слот на LED-экране в центре.
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