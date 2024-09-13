Глава РУСАДА назвала статью о деле Валиевой фейком

Генеральный директор Российского антидопингового агентства Вероника Логинова опровергла информацию, распространенную американским агентством Associated Press, о невключении в релиз Спортивного арбитражного суда заключения эксперта в пользу версии Камилы Валиевой.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии