Русский солдат "Бабка" рассказал, как ему пришлось 4 дня выживать в одном окопе с боевиком ВСУ

Солдат ВС России поведал о своей истории спасенияВ телеграм-канале "Mash" 11 января было опубликовано видео, на котором русский военный с позывным "Бабка" рассказывает, как ему пришлось выживать в одном блиндаже с боевиком ВСУ.
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