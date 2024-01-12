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Русский солдат "Бабка" рассказал, как ему пришлось 4 дня выживать в одном окопе с боевиком ВСУ

Русский солдат "Бабка" рассказал, как ему пришлось 4 дня выживать в одном окопе с боевиком ВСУ

Солдат ВС России поведал о своей истории спасенияВ телеграм-канале "Mash" 11 января было опубликовано видео, на котором русский военный с позывным "Бабка" рассказывает, как ему пришлось выживать в одном блиндаже с боевиком ВСУ.

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