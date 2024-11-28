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Царьград

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Грозит проблемами: диетолог из Серпухова назвала запреты к употреблению граната

Грозит проблемами: диетолог из Серпухова назвала запреты к употреблению граната

Гранат содержит много полезных веществ, однако употреблять в пищу его можно не всем.Гранат может вызвать проблемы со здоровьем, особенно если есть этот фрукт в избыточном количестве.

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