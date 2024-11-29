Жители других регионов РФ интересуются ипотекой в ДНР "Если говорить о первичном рынке, то интерес к покупке жилья с использованием механизма долевого строительства наблюдается не только среди местного населения, но также со стороны жителей других регионов России.
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