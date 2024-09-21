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Спортивный праздник ´Стартуют ВСЕ´.

Спортивный праздник ´Стартуют ВСЕ´.

14.09.2024В рамках шестого школьного дня 14 сентября в Горбацевичской средней школы прошёл спортивный праздник ´Стартуют ВСЕ!´ Ребята показали свою физическую подготовку, выявили самых ловких и быстрых учащихся школы, зарядились бодрым и весёлым настроением на новый учебный год! .

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