14.09.2024В рамках шестого школьного дня 14 сентября в Горбацевичской средней школы прошёл спортивный праздник ´Стартуют ВСЕ!´ Ребята показали свою физическую подготовку, выявили самых ловких и быстрых учащихся школы, зарядились бодрым и весёлым настроением на новый учебный год! .
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