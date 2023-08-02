«Эвертон» объявил о партнерстве со стриминг-сервисом Kick

«Соглашение позволит «Эвертону» войти в мир глобального стриминга и киберспорта, сотрудничая с некоторыми из самых известных в мире создателей контента на платформе, которая насчитывает более 15 миллионов активных зарегистрированных пользователей и более 80 миллионов посещений сайта в месяц.
Популярные статьи
- «Чествуем единственного и неповторимого». Норвежские биатлонисты выложили фото из душа, пошутив об участии Свенсена в рекламе шампуня
- Роналду был зол после ничьей «Аль-Насра»: размахивал руками и плеснул водой в сторону оператора
- Журавель – Уткину о критике комментаторов «Матч ТВ»: «Смердящий наброс без разговора о профессии приравнивает Васю к обычным метателям говна»
Свежие комментарии