«Эвертон» объявил о партнерстве со стриминг-сервисом Kick

«Соглашение позволит «Эвертону» войти в мир глобального стриминга и киберспорта, сотрудничая с некоторыми из самых известных в мире создателей контента на платформе, которая насчитывает более 15 миллионов активных зарегистрированных пользователей и более 80 миллионов посещений сайта в месяц.