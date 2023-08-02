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«Эвертон» объявил о партнерстве со стриминг-сервисом Kick

«Соглашение позволит «Эвертону» войти в мир глобального стриминга и киберспорта, сотрудничая с некоторыми из самых известных в мире создателей контента на платформе, которая насчитывает более 15 миллионов активных зарегистрированных пользователей и более 80 миллионов посещений сайта в месяц.

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