Сотрудники полиции и общественники Самарской области провели увлекательные профилактические мероприятия для детей

В рамках акции «Каникулы с Общественным советом» представители Общественного совета при МО МВД России «Нефтегорский» вместе с сотрудниками Центра физической культуры и спорта на стадионе «Нефтяник» провели для дошкольников увлекательные «Веселые старты».
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