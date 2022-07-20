Сотрудники полиции и общественники Самарской области провели увлекательные профилактические мероприятия для детей

В рамках акции «Каникулы с Общественным советом» представители Общественного совета при МО МВД России «Нефтегорский» вместе с сотрудниками Центра физической культуры и спорта на стадионе «Нефтяник» провели для дошкольников увлекательные «Веселые старты».