«Дети одни голые, а в доме нет никого»: в Омской области троих маленьких детей изъяли у 22-летней неблагополучной матери.
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«Дети одни голые, а в доме нет никого»: в Омской области троих маленьких детей изъяли у 22-летней неблагополучной матери.