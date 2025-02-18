Полиция опубликовала подробности массовой аварии у рязанского политеха

Авария произошла в 10:00 у дома № 51/21 по улице Ленина. 49-летний рязанец на Lexus врезался в Renault Logan под управлением 50-летнего местного жителя, а также столкновение произошло с Volkswagen под управлением 60-летнего мужчины и с Hyundai под управлением 24-летнего земляка.