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Стремоусов заявил, что ВСУ заминировали единственный выход из херсонского порта в Черное море

Стремоусов заявил, что ВСУ заминировали единственный выход из херсонского порта в Черное море

Замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что местный торговый порт заблокирован, поскольку единственный выход в Черное море был заминирован бойцами Вооруженных сил Украины (ВСУ), передает РИА "Новости".

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