Спектакль окончен: Овечкин спел хит Полины Гагариной на дне рождения Орлова

Александр Овечкин удивил поклонников исполнением хита Полины Гагариной «Спектакль окончен». Звезда мирового хоккея спел о расставании дуэтом с комментатором Сергеем Федотовым на дне рождения одноклубника по «Вашингтон Кэпиталз» Дмитрия Орлова.
Александр Овечкин удивил поклонников исполнением хита Полины Гагариной «Спектакль окончен». Звезда мирового хоккея спел о расставании дуэтом с комментатором Сергеем Федотовым на дне рождения одноклубника по «Вашингтон Кэпиталз» Дмитрия Орлова.
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