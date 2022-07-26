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Спектакль окончен: Овечкин спел хит Полины Гагариной на дне рождения Орлова

Спектакль окончен: Овечкин спел хит Полины Гагариной на дне рождения Орлова

Александр Овечкин удивил поклонников исполнением хита Полины Гагариной «Спектакль окончен». Звезда мирового хоккея спел о расставании дуэтом с комментатором Сергеем Федотовым на дне рождения одноклубника по «Вашингтон Кэпиталз» Дмитрия Орлова.

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