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Почему октябрьский скачок тарифов ЖКХ бьёт по Забайкалью особенно больно

Почему октябрьский скачок тарифов ЖКХ бьёт по Забайкалью особенно больно

С 1 октября 2026 года россиян ждёт вторая за год волна повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги — на этот раз далеко не символическая, в отличие от январской индексации на 1,7%.

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