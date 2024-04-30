«Я испугалась. Мне не хватило духа», — Заворотнюк отказалась от главного решения в своей жизни

В жизни каждого актера наступает момент, когда ему приходится бороться за свою карьеру. Анастасия Заворотнюк с самого детства росла в актерской семье и мечтала продолжить дело родителей, но в самый ответственный момент поступления в университет отказалась от мечты и решила, что это не ее путь.