Россиянин расстрелял чужой «УАЗ Патриот» из окна

В Петербурге полиция задержала мужчину, который выстрелил из пневматического оружия по припаркованному на строительной площадке автомобилю.
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