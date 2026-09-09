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Царьград

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"Единая Россия" предложила упростить получение лекарств пациентами

"Единая Россия" предложила упростить получение лекарств пациентами

Кандидат от "Единой России" Людмила Болилая на выборах в Госдуму заявила о необходимости гарантировать доступ пациентов к медикаментам, даже если они исключены из реестра и отсутствуют аналоги, обеспечив тем самым непрерывность лечения.

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