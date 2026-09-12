CNN: украинские инструкторы обучали боевиков «Аль-Каиды»* в Мали

Инструкторов ВСУ направили в Мали и Судан для обучения работе с БПЛА повстанцев. Об этом сообщил CNN, ссылаясь на источник в украинской разведке.
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