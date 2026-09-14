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Собственник квартиры площадью более 1,2 тыс. кв. метров в Москве заплатит самый большой налог за жилье в 2026 году

Собственник квартиры площадью более 1,2 тыс. кв. метров в Москве заплатит самый большой налог за жилье в 2026 году

Собственник квартиры площадью более 1,2 тысячи квадратных метров в Коробейниковом переулке в Хамовниках заплатит самый большой налог за жилье в Москве в 2026 году — 25,4 миллиона рублей за 2025 год.

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