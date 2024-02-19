Фургоны для души

Многие разновидности автомобильных кузовов ушли в историю. Кто сейчас вспомнит, что такое «ландоле» или «фаэтон»? В этом списке есть и один утилитарный кузов, для которого в русском даже нет подходящего термина: у нас его просто называют фургоном.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии