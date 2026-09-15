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Мнение: «Зеленский пытается выторговать перемирие», – Анастасия Гафарова

Мнение: «Зеленский пытается выторговать перемирие», – Анастасия Гафарова

Анастасия Гафарова, заместитель директора Центра политической информации, политолог, в эфире программы «Мнение» прокомментировала новость о том, что президент США Дональд Трамп во время беседы с журналистами в Ирландии потребовал от Зеленского прекратить удары по топливной инфраструктуре России.

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