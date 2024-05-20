Кадры последствий обстрела Шебекино со стороны ВСУ

В Белгородской области 11 человек получили осколочные ранения в Шебекино в результате ударов ВСУ. Накануне боевики атаковали центр города беспилотниками и реактивными системами залпового огня, есть попадания в жилые дома.
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