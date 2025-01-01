Назаров: Овечкин и «Вашингтон» заменили людям матчи сборной России на МЧМ

Российский тренер Андрей Назаров оценил игру нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина. «Овечкин и белорус Протас заменили нам предновогодние матчи с участием сборной России на МЧМ, за что им большое спасибо.
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