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Царьград

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Салов: кандидаты от «Яблока» удивили конкуренцией в Новосибирске

Салов: кандидаты от «Яблока» удивили конкуренцией в Новосибирске

Игорь Салов, руководитель новосибирского отделения «Опоры России», назвал предсказуемым уверенное лидерство «Единой России» по партийным спискам, однако отметил неожиданно сильную конкуренцию со стороны кандидатов от «Яблока» в одномандатных округах.

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