В Севастополе от ЕГЭ отказались 5 процентов выпускников

Только 5% севастопольских одиннадцатиклассников отказались от ЕГЭ. Как уже сообщал «Новый День», в начале недели губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что выпускники 9 и 11 классов могут выбрать форму государственной итоговой аттестации и получить аттестаты за 9 и 11 классы по результатам ОГЭ, ЕГЭ или промежуточной аттестации в школе.