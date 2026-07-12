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Zero Hedge

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US Men's World Cup Team Required To Split $12.8M Payout With Women's Team

US Men's World Cup Team Required To Split $12.8M Payout With Women's Team

US Men's World Cup Team Required To Split $12.8M Payout With Women's Team Authored by Ben Sellers via Headline USA, America’s fleeting interest in soccer may once again have abated following a humiliating World Cup defeat to Belgium last Monday, in a game that saw President Donald Trump become personally involved over a red-card dispute.

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