US Men's World Cup Team Required To Split $12.8M Payout With Women's Team Authored by Ben Sellers via Headline USA, America’s fleeting interest in soccer may once again have abated following a humiliating World Cup defeat to Belgium last Monday, in a game that saw President Donald Trump become personally involved over a red-card dispute.
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