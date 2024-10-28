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Зеленский заявил, что посетившие Казань мировые лидеры якобы выступили за войну

Зеленский заявил, что посетившие Казань мировые лидеры якобы выступили за войну

Украинский лидер Владимир Зеленский назвал "пророссийскими" лидеров стран, которые предпочли посетить саммит БРИКС в Казани, прошедший 22-24 октября, он считает, что речь на мероприятии якобы шла "про войну" и ее продолжение.

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