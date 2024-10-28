Зеленский заявил, что посетившие Казань мировые лидеры якобы выступили за войну

Украинский лидер Владимир Зеленский назвал "пророссийскими" лидеров стран, которые предпочли посетить саммит БРИКС в Казани, прошедший 22-24 октября, он считает, что речь на мероприятии якобы шла "про войну" и ее продолжение.
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