Будем дружить: делегация из китайского города Цзиси вновь посетила Уссурийск

В Уссурийск с рабочим визитом прибыла делегация из китайского города Цзиси в понедельник, 26 июня. Цель приезда — обсуждение вопросов развития дружеских отношений между городами, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на пресс-службу Думы УГО.
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