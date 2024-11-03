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Чего ожидать от нового президента США: взгляд Федора Лукьянова

Чего ожидать от нового президента США: взгляд Федора Лукьянова

Чего ожидать от нового президента США: взгляд Федора Лукьянова Ольга ВайленкоНа фоне XXI ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» директор клуба по научной работе Федор Лукьянов обсудил возможные последствия выборов в США для международной политики, подход к украинскому кризису, перспективы БРИКС и меняющийся взгляд на европейскую интеграцию в постсоветских странах.

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