Чего ожидать от нового президента США: взгляд Федора Лукьянова Ольга ВайленкоНа фоне XXI ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» директор клуба по научной работе Федор Лукьянов обсудил возможные последствия выборов в США для международной политики, подход к украинскому кризису, перспективы БРИКС и меняющийся взгляд на европейскую интеграцию в постсоветских странах.