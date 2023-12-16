В Геленджике общественники и полицейские организовали новогодний мастер-класс для учащихся «полицейских классов»

В школе №6 имени Евдокии Бершанской, при поддержке Общественного совета при ОМВД России по г. Геленджику, проведен увлекательный мастер-класс для учащихся «полицейского класса» по изготовлению игрушек в стилистике времен Великой Отечественной войны.