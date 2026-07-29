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Аргументы недели

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«Зенит» объявил о переходе вратаря Латышонка в «Нижний Новгород»

«Зенит» объявил о переходе вратаря Латышонка в «Нижний Новгород»

Петербургский «Зенит» подтвердил расставание с одним из своих голкиперов. Евгений Латышонок, успевший за полтора года стать чемпионом России, продолжит карьеру в другой команде.

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