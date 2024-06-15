Продолжим изучать мир стейков. В этот раз взяли Денвер-стейк от Мираторга. Вырезается этот кусок мяса из шейно-лопаточного отруба (зубчатая вентральная мышца под плечевой костью).
Денвер-стейк
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Продолжим изучать мир стейков. В этот раз взяли Денвер-стейк от Мираторга. Вырезается этот кусок мяса из шейно-лопаточного отруба (зубчатая вентральная мышца под плечевой костью).
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