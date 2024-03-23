Исторический момент: первый ГОСТ для нянь в России Ирина ОрлонскаяВ России недавно был утвержден первый ГОСТ для нянь, в соответствии с которым предъявляются определенные требования к профессионализму и квалификации детского специалиста.
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