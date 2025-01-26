Bild: в Германии могут ввести режим ЧС из-за мигрантов

Фракция блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) планирует вынести на рассмотрение в бундестаг резолюцию о введении режима ЧС из-за большого наплыва нелегальных мигрантов.
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