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Bild: в Германии могут ввести режим ЧС из-за мигрантов

Фракция блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) планирует вынести на рассмотрение в бундестаг резолюцию о введении режима ЧС из-за большого наплыва нелегальных мигрантов.

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Комментарии
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Eduard
Сразу выискивают происшествие,а как миллионы с Украины приняли?Они не разбирались на чьей машине приехали,откуда деньги и прочее.На Украине награюил и приехал в Германию жить!
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