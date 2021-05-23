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Душанбе охвачен ночными беспорядками из-за проигрыша Манижи на Евровидении

Душанбе охвачен ночными беспорядками из-за проигрыша Манижи на Евровидении

Сразу после оглашения результатов финала конкурса «Евровидение» десятки тысяч жителей Душанбе устремились на площадь Дусти.

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Евгений Шаталов
Дебилы, однако!
yagmur XXX
Хорошо, что их спортсмены в олимпиадах не участвуют...
Владимир Тимофеев
Валерий Ковалев
дикий народ-люди гор.а по сути-кому он интересен этот ежегодный съезд пидоров,лезбиянок и прочей нечисти...
Иван Семенов
Если манижа Славянка то я "папа римский". Манижа такжичка, а Россия тут нипричем. Выступать на Евровидении России западло, поскольку на этом сборище глотку рвут одни педерасты с лесбиянками!
Владимир Моловик
Успокойтесь! Ничего страшного и непоправимого не произошло, Главное, что она жива, здорова и полна творческих сил. Для кого-то она проиграла, но для её поклонников это не существенно, ибо им важно не место, а её песни.
Виктор Муравьев
Дебилы через Россию послали свою певицу из сельской самодеятельности на европейский парад фриков и теперь громят свою же столицу Душман-беее. Правильной дорогой идёте, товарищи!
Леонид Руси
Дикари... Сами неучи и ничтожества... а громят то, что создали люди... Толпа самодовольных дебилов!
Оракхан Момбаев
Еврейские штучки послать ее от России
Ирина Букатина
Да, теперь меня точно не удивляет дебильная песня Манижи, если ее соотечественники способны из-за такой вот бездарности разгромить свою столицу - это о многом говорит. Выходит, что песня Манижи - это ее "богатое" внутреннее содержание. Для нее и 9 место - это слишком много.
Нина Шалева
Проработки продюсера нет никакой!
Нина Шалева
Да ладно всем. Манижа сказала, что очень любит Россию. Я ей в этом верю. Но на конкурс надо было отправить другого певца. Помните, Дима Билан выиграл Евровидения. Как мы все радовались!!! Просто нужно было отправить Россиянина.. Кстати, у меня много знакомых из Средней Азии, все они, действительно, очень любят Россию.
yagmur XXX
Ну, а сколько до него и после ничего не выиграли, но ни кому , однако, не пришло в голову по этому поводу погромы устраивать. Вот же ж скучно им там жить, что участие в дебильном конкурсе бывшей соотечественницы стало таким событием))
anatoliy
Хотят Американскую базу .Чушь насчёт какой то певички.

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