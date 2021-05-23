Душанбе охвачен ночными беспорядками из-за проигрыша Манижи на Евровидении

Мир в котором мы живёмПолитикаДушанбе охвачен ночными беспорядками из-за проигрыша Манижи на ЕвровиденииСразу после оглашения результатов финала конкурса «Евровидение» десятки тысяч жителей Душанбе устремились на площадь Дусти.Вернуться к статье149НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЕвгений ШаталовДебилы, однако!yagmur XXXХорошо, что их спортсмены в олимпиадах не участвуют...Владимир ТимофеевВалерий Ковалевдикий народ-люди гор.а по сути-кому он интересен этот ежегодный съезд пидоров,лезбиянок и прочей нечисти...ИСИван СеменовЕсли манижа Славянка то я "папа римский". Манижа такжичка, а Россия тут нипричем. Выступать на Евровидении России западло, поскольку на этом сборище глотку рвут одни педерасты с лесбиянками!Владимир МоловикУспокойтесь! Ничего страшного и непоправимого не произошло, Главное, что она жива, здорова и полна творческих сил. Для кого-то она проиграла, но для её поклонников это не существенно, ибо им важно не место, а её песни.Виктор МуравьевДебилы через Россию послали свою певицу из сельской самодеятельности на европейский парад фриков и теперь громят свою же столицу Душман-беее. Правильной дорогой идёте, товарищи!Леонид РусиДикари... Сами неучи и ничтожества... а громят то, что создали люди... Толпа самодовольных дебилов!ОМОракхан МомбаевЕврейские штучки послать ее от РоссииИрина БукатинаДа, теперь меня точно не удивляет дебильная песня Манижи, если ее соотечественники способны из-за такой вот бездарности разгромить свою столицу - это о многом говорит. Выходит, что песня Манижи - это ее "богатое" внутреннее содержание. Для нее и 9 место - это слишком много.НШНина ШалеваПроработки продюсера нет никакой!НШНина ШалеваДа ладно всем. Манижа сказала, что очень любит Россию. Я ей в этом верю. Но на конкурс надо было отправить другого певца. Помните, Дима Билан выиграл Евровидения. Как мы все радовались!!! Просто нужно было отправить Россиянина.. Кстати, у меня много знакомых из Средней Азии, все они, действительно, очень любят Россию.yagmur XXXНу, а сколько до него и после ничего не выиграли, но ни кому , однако, не пришло в голову по этому поводу погромы устраивать. Вот же ж скучно им там жить, что участие в дебильном конкурсе бывшей соотечественницы стало таким событием))anatoliyХотят Американскую базу .Чушь насчёт какой то певички.Комментировать
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