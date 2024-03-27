Борматали под нос и шатались: не все террористы из "Крокуса" в суде вели себя адекватно

Четверо террористов из "Крокуса" отправились под стражу до 22 мая. Рассказываем, как они себя вели в судеБасманный суд Москвы до 22 мая арестовал четверых обвиняемых в теракте в "Крокус Сити Холл", а также еще четверых предполагаемых пособников жуткого преступления.
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