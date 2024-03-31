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13 симптомов рака крови, которые нельзя игнорировать

13 симптомов рака крови, которые нельзя игнорировать

Статью можно послушать. Если вам так удобнее, включайте подкаст. Что такое рак крови Это бытовое название группы злокачественных болезней, при которых поражаются органы кроветворения, а именно костный мозг и его стволовые клетки.

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