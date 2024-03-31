13 симптомов рака крови, которые нельзя игнорировать

Статью можно послушать. Если вам так удобнее, включайте подкаст. Что такое рак крови Это бытовое название группы злокачественных болезней, при которых поражаются органы кроветворения, а именно костный мозг и его стволовые клетки.
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