За сутки в Балтийском море под Калининградом утонули три человека

За прошедшие сутки в Балтийском море недалеко от Калининграда погибли три человека. Один из них был найден мертвым, второй - его тело было обнаружено после того, как он исчез во время купания, а третий до сих пор не найден.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии