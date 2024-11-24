Из Пекина в Нью-Йорк за два часа: Space Transportation представила модель сверхзвукового самолета

Модель сверхзвукового самолета Cuantianhou компании Space Transportation на выставке Space Tech Expo & Conference Europe / © SpaceNews / Andrew Jones Генеральный управляющий компании Space Transportation Фань Дэн сообщил, что инженеры планируют провести первые испытания прототипа многоразового сверхзвукового самолета Cuantianhou во второй половине 2025 года.
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