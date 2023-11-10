Экспедиция к предкам. Неолитическая колонизация Европы. Древние пахари среди больших камней

Основная часть иллюстраций к данному материалу будет посвящена мегалитам и древним домам. К сожалению, самое популярное мегалитическое сооружение Европы – Стоунхендж, сделался объектом всевозможных фальсификаций.
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