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Креативная индустрия столицы продолжает развиваться при поддержке властей

Креативная индустрия столицы продолжает развиваться при поддержке властей

Сейчас в работе индустрии заняты не менее полумиллиона горожан Агентство креативных индустрий, открывшись в Москве в прошлом году как центр развития и поддержки творческого бизнеса и креативной инфраструктуры столицы, активно взаимодействует с представителями творческого бизнес-сообщества, поддерживает их как участников особого сектора экономики, реализует масштабные городские проекты, объединяет локальные пространства в креативные технопарки и кластеры.

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