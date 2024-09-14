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Закон, порядок, государство

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Ивановские и Костромские саперы-десантники ежедневно уничтожают неразорвавшиеся боеприпасы западного производства в освобожденных кварталах Часова Яра

Ивановские и Костромские саперы-десантники ежедневно уничтожают неразорвавшиеся боеприпасы западного производства в освобожденных кварталах Часова Яра

Группа инженерной разведки, несмотря на постоянное огневое воздействие противника, продвигается вдоль городской улицы, обследуя ее обочины и помещения в городской застройке с помощью миноискателя и щупов.

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Комментарии
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Ole Ole
Захваченные арсеналы западного оружия надо передавать врагам наших врагов
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14 час.

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