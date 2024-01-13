Джим Крамер: биткоин не превысит текущий уровень, несмотря на ажиотаж вокруг спотовых биткоин-ETF

Недавний пост Джима Крамера о биткоине на X взволновал интернет, поскольку зрители больше не уверены, чего ожидать от американского телеведущего, который за последние несколько недель сделал несколько противоречивых прогнозов.
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