Внук Никулина ответил на нападки Запашного про зарубежную квартиру – она есть

Вид на жительство у Максима Юрьевича есть, в Монако Фото: GLOBAL LOOK PRESS. Внук Юрия Никулина подтвердил, что у отца – гендиректора Московского цирка на Цветном бульваре Максима Юрьевича Никулина, действительно есть жилье в Монако.