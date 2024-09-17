Внук Никулина ответил на нападки Запашного про зарубежную квартиру – она есть

Вид на жительство у Максима Юрьевича есть, в Монако Фото: GLOBAL LOOK PRESS. Внук Юрия Никулина подтвердил, что у отца – гендиректора Московского цирка на Цветном бульваре Максима Юрьевича Никулина, действительно есть жилье в Монако.
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