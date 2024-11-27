Владимир Якушев призвал Минфин к контролю над проблемными концессиями в регионах

МОСКВА, 27 ноября, ФедералПресс. Первый заместитель Председателя Совета Федерации Владимир Якушев акцентировал внимание правительства на растущей необходимости контроля за концессионными соглашениями в российских регионах.
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