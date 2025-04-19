Политика как он...
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Политика как она есть

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Почему шоколад такой дорогой и причем здесь глобальное потепление

Почему шоколад такой дорогой и причем здесь глобальное потепление

Изменения климата активно вмешиваются в нашу жизнь, причем порой довольно неожиданным образом. Один из таких неприятных сюрпризов поджидает сладкоежек — если в ближайшем будущем ничего не изменится, то шоколад рискует стать предметом роскоши.

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