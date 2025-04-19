Почему шоколад такой дорогой и причем здесь глобальное потепление

Изменения климата активно вмешиваются в нашу жизнь, причем порой довольно неожиданным образом. Один из таких неприятных сюрпризов поджидает сладкоежек — если в ближайшем будущем ничего не изменится, то шоколад рискует стать предметом роскоши.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии