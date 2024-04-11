Под Астраханью младенец насмерть замерз в нетопленном доме

Пятимесячный ребенок умер от переохлаждения в не протопленном доме, оставшись без присмотра. Мать младенца стала фигурантом уголовного дела об оставлении в опасности, сообщили в прокуратуре Астраханской области.
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