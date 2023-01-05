Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

95 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Mikhail Stepanov
    А что, американской сборной, сидящей на наркотиках оскорбительна статья про российскую фигуристку?!«Это откровенное ...
  • Василий
    Как жаль, что навсегда ушел такой знаменитый человек - скорбим и очень сильно !!!Валентина Матвиен...
  • Борис
    А как на счет американских тюрем за пределами сша ? «Это просто отвратительно»«Это отвратительн...

Валиуллин о Бурмистрове: «Авангард», «Спартак» и «Локомотив» интересовались им, но Саша захотел поехать именно в «Металлург»

Марат Валиуллин высказался касательно ухода Александра Бурмистрова из «Ак Барса». Ранее сообщалось, что игрок был выведен из состава клуба после конфликта с Олегом Знарком.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх