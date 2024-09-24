Названы выдающие некачественный автомобиль характеристики

Столкнуться с некачественным автомобилем рискуют не только покупатели подержанных машин, но и те, кто решил приобрести машину у дилера, предупредила представитель компании-поставщика автомобилей MD_Cars Татьяна Малышева.
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