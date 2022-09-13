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Блинкен назвал восстановление «ядерной сделки» с Ираном «маловероятным»

Блинкен назвал восстановление «ядерной сделки» с Ираном «маловероятным»

Иран сделал шаг назад на переговорах с группой «пять плюс один» о возможности восстановления в полном объеме Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции в Мехико.

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